HABER

İsrail hapishanesindeki Filistinli gazetecinin ölümü Gazze'de protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 02:45 | Son Güncelleme

İsrail hapishanesindeki Filistinli gazetecinin ölümü Gazze'de protesto edildi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih'in tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi Gazze'de protesto edildi.

Filistinli gruplara bağlı Esirler Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, Gazze'de bulunan Uluslararası Kızılhaç binası önünde onlarca Filistinli bir araya geldi.

Filistinli eski tutuklu Muhammed Hamade, eylemde yaptığı konuşmada, 47 yaşındaki gazeteci Sayih'in şehadetinden, işgalci İsrail güçleri ve uluslararası insan hakları kurumlarının sorumlu olduğunu söyledi.

Bessam es-Sayih'in kanser hastası olduğunu hatırlatan Hamade, başta hastalar olmak üzere Filistinli tutukluların, İsrail'in ırkçı siyaseti nedeniyle zor şartlar altında yaşadığını vurguladı.

Muhammed Hamade, uluslararası insan hakları kurumlarından, özellikle hastalar olmak üzere Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinden kurtarılmasını istedi.

İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu olan kanser hastası Sayih, tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Bessam es-Sayih, eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada, "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışma" suçlamasıyla Ekim 2015'te Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kemik ve ilik kanserinin yanı sıra kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmada zorluk çektiği aktarılmıştı.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan 1800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, Filistinliler istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim suç isnadında bile bulunmadan, tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Bariyerleri aşıp dereye uçtu! TEM'de feci kaza!Bariyerleri aşıp dereye uçtu! TEM'de feci kaza!
Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtuBariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Hapishane israil sayih

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Bariyerleri aşıp dereye uçtu! TEM'de feci kaza!

Bariyerleri aşıp dereye uçtu! TEM'de feci kaza!

Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi! Okulun İlk Günü doodle oldu!

Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi!

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

THY'den yolcularına flaş uyarı: Dikkatli olun

THY'den yolcularına flaş uyarı!

Erzurum'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.