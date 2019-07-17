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"İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu işkenceyle şehit edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Nassar Takatka'nın ölümüne İsrail hapishanesinde maruz kaldığı işkenceler sebep oldu

KUDÜS (AA) – Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Remle kentindeki Nitzan Cezaevi'nde hayatını kaybeden 31 yaşındaki Filistinli tutuklu Nassar Takatka'nın işkence sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli tutukluların ifadelerine göre, Takatka'nın sağlık durumunun sorgu sırasında maruz kaldığı işkenceler sonrası kötüleştiği belirtildi.

Açıklamada, Takatka'nın 9 Temmuz'da kuzeydeki Megiddo Cezaevi'nde hücre hapsine alındığı ve yatağa bağlanarak ağır bir şekilde darbedildiği, işkence sonucu vücudunda kırıklar meydana geldiği aktarıldı.

Cezaevi idaresinin Filistinli tutukluyu "suçlu" olduğu iddiasıyla önce kontrol altında tuttuğu, daha sonra da Remle'deki Nitzan Cezaevi'nin kliniğine nakledilmesine izin verdiğine işaret edilen açıklamada, 31 yaşındaki tutuklunun buradaki klinikte şehit olduğu kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Takatka'nın sabah saatlerinde İsrail'in Nitzan Cezaevi'nde hayatını kaybettiği bilgisini vermişti.

Nassar Takatka, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı Beyt Fecr beldesindeki evinde İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Takatka'nın ailesinden alınan bilgiye göre ilk kez tutuklanan Nassar'ın herhangi bir sağlık problemi bulunmuyordu.

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Filistin Filistin Esirler Cemiyeti israil

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