HABER

İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih (47), tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, kemik ve ilik kanseri teşhisi konulan Sayih'in, tedavi için 12 Ağustos'ta nakledildiği İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısının 217'ye yükseldiği aktarıldı.

Filistinli Gazeteciler Forumu, çarşamba günü çok sayıda gazeteci ve hukukçunun katılımıyla, sağlık durumu ciddi derecede kötüye giden Sayih'in kurtarılması için Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzelemişti.

Filistinli Sayih, eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışma" suçlamasıyla Ekim 2015'te Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kemik ve ilik kanserinin yanı sıra kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmada zorluk çektiği aktarılmıştı.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Devlet Bahçeli kahve içmeden Eskişehir’den ayrılmadıDevlet Bahçeli kahve içmeden Eskişehir’den ayrılmadı
Acılı anne HDP önündeki eyleme Yıldız hemşireyle katıldıAcılı anne HDP önündeki eyleme Yıldız hemşireyle katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bessam es-Sayih Şehit oldu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Survivor'a bomba isim! 2020'ye damga vuracak

Survivor'a bomba isim! 2020'ye damga vuracak

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika: HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

Mardin'den kahreden haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

Kahreden haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

Binbaşı Ali Demir'in acı ölümü!

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

HDP önünde eylem yapan annelere kadın gazetecilerden destek

HDP önünde eylem yapan annelere destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.