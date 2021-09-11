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İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ü yeniden yakalandı

11.09.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi, hafta başında ülkenin en sıkı güvenlik önlemleri alınan Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kazan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ünün yeniden yakalandığını duyurdu.

İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ü yeniden yakalandı

İsrail polisi, hafta başında ülkenin en sıkı güvenlik önlemleri alınan Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kazan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ünün yeniden yakalandığını duyurdu.

Polis, iki mahkûmun Cumartesi sabah saatlerinde otoparktaki bir arabanın içinde bulunduklarını söyledi.

Diğer iki mahkûm da, Cuma günü Nasıra şehri yakınlarında yakalandı.

Mahkumlar, İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden Pazartesi günü kaçmışlardı. Polis, havadan ve karadan bir haftadır firarileri arıyordu.

İsrail medyası Filistinli mahkumların kaçışının yetkililerin 'bir dizi hatasından kaynaklandığını' yazdı.

Bazı Filistinli gruplar ise kaçışı 'kahramanca bir eylem' olarak niteledi.

Mahkumlar, kaldıkları koğuşta aylarca kazdıkları 10 metrelik tünelden kaçtı. Kazılan tünel nedeniyle hapishanenin altında derin boşluklar oluştu.

Mahkumların, hapishanenin dış duvarlarına kadar sürünerek gittikleri daha sonra, gözetleme kulesinin hemen altında, toprak yolun ortasına çıkan bir tünel kazdığı bildirildi.

Mahkumlar tünelin çıkışını Gilboa Hapishanesi'nde gözetleme kulenin yanına kazdı.

İsral medyasından yetkililere eleştiri

Hapishanenin kapalı devre güvenlik kameraları, mahkumların Pazartesi günü saat 01:30 gibi tünelden çıkarken çekilen görüntülerini tespit etti. Ama alarm, yerli halkın hapishane yakınlarında 'şüpheliler gördükleri' ihbarı üzerine, mahkumlar kaçtıktan birkaç saat sonra, sabah 04:00'te çaldı.

İsrail medyası firarın nedeninin bir dizi güvenlik açığı olduğunu yazdı.

Hücrede açılan delik hapishanenin çıkışına giden tünele açılıyor.

Hapishanenin mimarlarının yapının detaylı projesini internet sitelerine koyması, Batı Şeria'daki Jenin şehrinden altı mahkumun aynı hücreye konması, mahkumların hapishane dışıyla cep telefonları aracılığıyla iletişim kurmalarını engellemek için radyo frekanslarını bozan (jamming) sisteminin devreye sokulmamış olması hatalar arasında gösterildi.

Tünelin yanındaki gözetleme kulesinde görevli yetkililerin uyuyakaldığı da iddialar arasında ama bu iddialar doğrulanmadı.

Yeniden yakalanan mahkumlardan biri, Jenin'de El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski komutanı Zekeriya Zübeydi. Zübeydi, İsrail birlikleri tarafından 2019 yılında, 'bir dizi silahlı saldırıya müdahil olma' şüphesiyle yakalanmış, yargılanmayı bekliyordu.

Diğer mahkumlar, Mahmut Ardah, Muhammed Ardah, İham Kamamcı, Yakub Kadri ve Munadil Infaat, İslami Cihat grubu üyeleri. Dördü, İsraillileri öldürmek için saldırı planlayıp uygulama suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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