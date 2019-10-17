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İsrail hasta bebeğin annesine Gazze'den çıkış izni vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

İsrail yönetiminin "güvenlik" gerekçesiyle annesinin Gazze'den çıkışına izin vermediği 9 aylık Muhammed Muhaysin, 8 Ekim'den bu yana El Halil'deki Filistin Kızılayı Hastanesinde annesinden uzakta iyileşeceği günü bekliyor

EL HALİL (AA) - İsrail yönetimi, bacak ve leğen kemiğinde meydana gelen kırıklar nedeniyle tedavi için Gazze'den Batı Şeria'ya nakledilmesine karar verilen 9 aylık Muhammed Muhaysin'in annesinin Gazze'den çıkışına "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi.

El Halil'deki Filistin Kızılayı Hastanesinde 8 Ekim'den bu yana Muhammed bebeğe "gönüllü annelik" yapan Filistinli genç kız Envar İrfaiyye, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Annesinin Gazze'den çıkışı engellenen Muhammed bebeğin geçen hafta dedesinin refakatinde Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Filistin Kızılayı Hastanesine kaldırıldığını aktaran İrfaiyye, henüz 9 aylık bir bebeğin anne şefkatinden mahrum halde bir hastanede iyileşmeye çalıştığını öğrendiği an Muhammed'e gönüllü annelik yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

İrfaiyye, "Muhammed'e çok alıştım. Tedavisi bittiğinde nasıl ayrılacağız bilmiyorum. Annesiyle sürekli iletişim halindeyim, onu tedavi hakkında bilgilendiriyorum." dedi.

Küçük Muhammed'le yakından ilgilenen Filistinli genç kız, olayın sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kişiden destek mesajları aldığını belirtti.

Öte yandan Filistin Kızılayı Hastanesi yöneticilerinden Dr. Yunus Zellum, İrfaiyye'nin varlığının yalnızca Muhammed bebek için değil aynı zamanda onunla ilgilenen doktorlar için de çok değerli olduğunu dile getirdi.

Muhammed bebeğin vücudundaki kırıklar nedeniyle hastaneye getirildiğini aktaran Dr. Zellum, Filistinli bebeğin şu an için durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İsrail'in on yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya geçmek isteyen Filistinlilerin İsrail yönetiminden izin alması gerekiyor. Bu izin ise genelde sadece hastalar, tüccarlar ve yabancılara veriliyor.

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