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  4. İsrail hastaların Gazze'den çıkışına izin vermiyor

İsrail hastaların Gazze'den çıkışına izin vermiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 07:49 | Son Güncelleme

İsrail tedavi için hastaların Gazze'den çıkışına izin vermiyor. Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, bunun hastalar için "öldürülme kararı" anlamına geldiğini söyledi.

İsrail hastaların Gazze'den çıkışına izin vermiyor

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı açıklamada, İsrail engelinin yalnızca hastaları değil, refakatçileri de kapsadığını, aralarında kanser hastalarının da bulunduğu çeşitli sağlık sorunları yaşayan bebeklerin anneleri olmaksızın Batı Şeria'ya
gelmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

"HASTA HAKLARINA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇ"

İsrail'in Gazzelilere tedavi amacıyla kentin dışına çıkış izni vermemesinin hasta haklarına karşı işlenen bir suç olduğunu, hastalar hakkında "öldürülme kararı" anlamına geldiğini belirten Keyle, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine konuya karşı ciddi tavır alınması çağrısında bulundu.

10 YILDA 51 BİN FİLİSTİNLİ'YE İZİN VERİLMEDİ

Gazze'deki Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin yayımladığı raporda, İsrail'in Ocak 2008 ile Aralık 2018 arasında yaklaşık 51 bin Filistinli hastanın Gazze'den tedavi amacıyla çıkışına engel olduğu kaydediliyor. Rapora göre, İsrail yalnızca geçen yıl tedavi amacıyla Gazze dışına çıkmak isteyenlerin yüzde 35'ine çıkış engeli getirdi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı daha önce 2018'de tedavi amacıyla Gazze'den çıkışına izin verilmeyen 56 kritik hastanın vefat ettiği açıklaması yapmıştı.

Savaş ve ablukanın 12 yıldır aralıksız sürdüğü Gazze'de sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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