İsrail heyeti, BAE'de "yolsuzlukla mücadele" konferansına katılacak

KUDÜS (AA) - İsrail Adalet Bakanlığından üst düzey yetkililerin, yolsuzlukla mücadele konusunda düzenlenen uluslararası bir konferansa katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, üst düzey İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, 16-20 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ne Taraf Devletler 8. Konferansı'na katılmak üzere BAE'ye hareket etti.

Haberde, İsrail Başsavcılığından yetkililerin bulunduğu heyete, Başsavcı Yardımcısı Dina Zilber'in başkanlık ettiği belirtildi.

BAE yönetiminden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

BAE merkezli El-Beyan gazetesinin haberinde ise konferansa 185 ülkeden 3 bine yakın kişinin katılacağı bilgisine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı 10 Aralık'ta, BAE'nin Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılım için anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacağını ve en az 6 Arap ülkesiyle "sıkı" ilişkiler kurduklarını söylemişti.

