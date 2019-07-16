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İsrail, Hizbullah'ın Golan'dan uzaklaştırılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 02:39 | Son Güncelleme

Tel Aviv yönetimi Moskova'dan, Hizbullah'ın Golan Tepeleri'nden uzaklaştırılması için çalışmasını talep etti

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi Rusya'dan, Hizbullah'ın, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden uzaklaştırılması için çalışmasını istedi.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Moskova'dan Hizbullah unsurlarının bölgeye yerleşmesini engellemek için önceden atılan adımların devamının gelmesini istedi.

Haberde, 4 ay önce edinilen istihbarat bilgilerinin, Hizbullah'ın terör yapılanması oluşturmak amacıyla Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında konuşlandığını ortaya koyduğu ifade edildi.

İsrail yönetiminin, Hizbullah'ın bu çalışmalarına engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca Moskova'dan duruma müdahale etmesini istediği kaydedildi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın cuma günü "İsrail’in tamamını hedef alma" açıklamasına karşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü "Lübnan’a ezici bir saldırı gerçekleştirme" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 23 Temmuz 2018'de Kudüs'te gerçekleştirdiği görüşmede, Lavrov'un Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdiği belirtilmişti. İsrail'in Haaretz gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde ise Netanyahu'nun, Lavrov'un bu önerisine karşı çıkarak, "Sınırdan 100 kilometre uzakta da olsa İran'ın bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz." yanıtını verdiği ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah israil Moskova

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