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İsrail Hizbullah'tan gelebilecek saldırıya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:20 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından bir karşılık gelebileceği endişesiyle tedbir almaya başladı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından bir karşılık gelebileceği endişesiyle tedbir almaya başladı.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre ülkenin kuzeyindeki limanların çoğu kapatıldı.

Ordunun Hizbullah'ın bir saldırı başlatması ihtimaline karşı somut önlemler almaya başladığı ifade edilen haberde, yine ülkenin kuzeyinde ana yolların kapatıldığı ve ulaşımı kolaylaştırmak için tali yol açıldığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, kuzeyde Suriye ve Lübnan sınırlarına yakın olan Kiryat Shmona Havaalanı'nın da ordudan gelen talimat üzerine kapatıldığını duyurdu.

Kuzey sınır bölgesinin neredeyse tamamen uçuşa kapatıldığı, deniz kuvvetlerinin alarm durumuna geçtiği ve topların buraya taşındığı belirtildi.

- Ne olmuştu?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlığa (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Lübnan Suriye

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