İsrail'i dünkü saldırıyla sarsıldı! Merak edilen soru yanıt buldu

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, İsrail hava kuvvetlerinin saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ön sonuçlarına yer verildi. Hizbullah'ın Hayfa'ya düzenlediği saldırıda eş zamanlı olarak 3 İHA, 3 güdümlü füze ve roketler kullandığı kaydedildi.

AKKA'NIN KUZEYDOĞUSUNDA İLETİŞİM KESİLDİ

İsrail donanması ve savunma sistemi Demir Kubbe'nin 2 İHA'ya müdahale ettiği, üçüncü İHA'yla iletişimin Akka kentinin kuzeydoğusunda kesildiği aktarıldı.

ALÇAK İRTİFADA UÇMUŞ

Haberde, "Alçak irtifada uçması veya hava kuvvetlerinin GPS sistemine müdahalesi sebebiyle hava kuvvetleri, İHA'nın kendi kendini imha ettiğini düşündü." ifadesi kullanıldı.

İHA'nın "hava tehdidi olarak sınıflandırılabilecekken bunun gerçekleşmediği" kaydedildi.

İSRAİL HELİKOPTERİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLMÜŞ

İsrail hava kuvvetlerinin, Hayfa'nın güneydoğusundaki Yokneam bölgesinde halkın şüpheli bir uçak gördüğüne dair bildirimlerde bulunduğunu ancak o sıralarda aynı bölgede bir helikopterin de uçması sebebiyle, bildirimde bulunulan hava aracının İsrail helikopteri olduğunun düşünüldüğü savunuldu.

İsrail Hava Kuvvetlerinin bir kanıt olmadığı sürece İHA'ların kendi kendini imha ettiğini değerlendirmeyeceği, bu kapsamda gelecek günlerde İsrail'in çok sayıda bölgesinde uyarı sirenlerinin yaygın bir şekilde devreye girebileceği, bazılarının da yanlış alarm olabileceği belirtildi.

İHA'larla "yarım saat bağlantı kesilse ve nerede olduğu bilinmese bile koruma durumuna" geçildiği ifade edildi.

Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın, "Şahid 107" tipi, ağırlığının 3 ila 5 kilogram ağırlığında savaş başlığına sahip olduğu ve GPS sistemiyle çalıştığı aktarıldı.

İHA'nın uzaktan kontrol edilmediği, konum ve rota bilgisinin önceden belirlendiği kaydedildi.

Hizbullah'ın "dikkatli bir şekilde İHA'yı İsrail askerlerinin yemek yediği sırada askeri üssün yemekhanesine hedeflediğinin" değerlendirildiği ifade edildi.

4 İSRAİL ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, dün Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin öldüğünü, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ile halkını savunmak ve Beyrut'taki Basta ile Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık vermek için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, "İsrail ordusuna bağlı Golani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla saldırı düzenlendiği" ifade edilmişti.

Kaynak: AA-ReutersBu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır