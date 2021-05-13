İsrail'i protesto için otomobillerini yakan çift metrobüsle eve döndü

İsrail'in, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırıları, dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de protesto ediliyor. Protestoların merkezi haline gelen Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu, dün akşam ilginç bir eyleme ev sahipliği yaptı. Büyükçekmece'den başkonsolosluğa gelen Ahmet ve Dora Altınbaşak çifti, İsrail'e tepkilerini göstermek amacıyla otomobillerini yaktı. Yedek lastiği arka koltuğa koyduktan sonra üzerine benzin dökerek araçlarını yakan çift, bu anları cep telefonuyla da kayıt altına aldı. ARACIN YANIŞINI CEP TELEFONUYLA ÇEKTİLER Dora Altınbaşak, aracın yanışını kayıt altına alırken tepkisini ise, "Şu anda İsrail Başkonsolosluğu önünde aracımızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz bunu. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları gözyaşları içinde ölen çocuklar için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu yolda şehit de oluruz. Hiç önemli değil. Yeter ki onların gözyaşları dinsin, yeter ki aileler ağlamasın, yeter ki çocuklar ağlamasın. Müslümanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Yarın bayram. Bayramı göremeden ölen çocuklar var" sözleriyle dile getirdi.

"UÇAĞIM DA OLSA İNANIN AYNI ŞEYİ YAPMAK İSTERDİM" İsrail Başkonsolosluğu'na doğru yola çıktıklarında otomobili yakma düşüncelerinin olmadığını dile getiren eski yönetmen Ahmet Altınbaşak, bu fikrin aniden ortaya çıktığını, eşinin de kendisine destek vermesiyle eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini belirtti. Altınbaşak "Her Müslüman gibi biz de Mescid-i Aksa'ya yapılanlara karşı çıkmak istedik. Terörist İsrail Devletine tepki vermek istedik. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Gözü yaşlı anaların, çocukların, bebeklerin, bir nebze de olsa onların döktüğü gözyaşına ortak olmak istedik. Bu yapılan zulme, çirkinliğe dayanamadık. Tepkimizi göstermek istedik; hepsi bu kadar. O an kendiliğinden gelişti. Özellikle iftardan hemen sonraya denk getirdik ki; oradaki kalabalığa bir zarar vermeyelim. Yaptığımdan asla pişman değilim. Yaptığımın arkasındayım. Konsolosluğun bariyerlerinden girebilseydim girerdim, arabayı orada da yakardım. O kadar içimiz dağlandı. Söylenecek söz bulamıyorum. Bu yapılan zulmün yanında arabanın esamesi bile okunmaz. Feda olsun, uçağım da olsa emin olun yine aynı şeyi yapmak isterdim, sesimizi duyurmak için" diye konuştu.