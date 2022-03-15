İsrail İki Fillistin Vatandaşını Öldürdü

İsrail emniyet güçleri Batı Şeria’da iki Filistin vatandaşını vurarak öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı iki kişinin öldürüldüğünü açıklarken İsrail polisi, şüpheli kişilere yönelik düzenlenen bir operasyonda çatışma çıktığını duyurdu.

İsrail Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir mülteci kampında şüpheli kişilerin gözaltına alınması için yapılan operasyonda bir kişinin polislere ateş açtığı emniyet güçlerinin karşılık vererek bu kişi öldürdükleri ifade edildi.

İsrail polisi ikinci bir operasyonu da Kudüs yakınlarındaki bir kampa düzenledi. Burada da polise taş ve yabancı maddeler fırlatan kişilerin gözaltına alındığı açıklandı. Ancak Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladıği ikinci ölümün bu kampta olup olmadığı netlike kazanmadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlar kınandı ve can kayıplarıyla ilgili olarak İsrail’in yargısız infaz yaptığı vurgulandı.

Gazze’de Hamas Sözcüsü Hazım Kasim yaptığı açıklamada, yeni bir ayaklanmasının ve İsrail işgalinin bitirilmesi için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

