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  4. İsrail iki haftada üçüncü kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı

İsrail iki haftada üçüncü kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

İsrail iki haftada üçüncü kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı

Filistin Tarım Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin doğusundaki tarım arazilerinin İsrail tarafından iki hafta içinde üçüncü defa sular altında bırakıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in su kanalları ve baraj kapaklarını açması sebebiyle Gazze Şeridi'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde 800 dönüm civarında tarım alanının sular altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in izlediği bu siyasetin Filistinli çiftçilere büyük zarar verdiği kaydedildi.

İsrail, 5 ve 11 Ocak'ta yine baraj kapaklarını açmış, yüzlerce dönümlük tarım arazisi ve hayvan çiftlikleri su altında kalmıştı.

Bölgede birçok baraj inşa eden İsrail'in uyarı yapmadan baraj kapaklarını açması, Gazze'de evlerin ve arazilerin sular altında kalmasına neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil tarım

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