İsrail iki Suriyeli mahkûmu 'iyi niyet göstergesi' olarak serbest bıraktı

İsrail, 1980'lerden beri kayıp olan bir askerinin naaşının teslim edilmesinden 9 ay sonra, iki Suriyeli mahkûmu "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktı.

ABD doğumlu tank komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Zechariah Baumel, 1982'de Lübnan Savaşı sırasında kaybolmuştu.

Zechariah Baumel'in naaşı Rusya'nın yardımıyla Nisan 2019'da İsrail'e gönderilmişti.

Herhangi bir barış anlaşması imzalamayan Suriye ve İsrail arasında naaşların geri gönderilmesi nadiren gerçekleşiyor.

Serbest bırakılan Suriyelilerin ikisi de Golan Tepeleri'ndeki bir Dürzi köyünün sakinleriydi. Golan Tepeleri'nin büyük bölümü 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan beri İsrail işgali altında.

Amal Ebu Salih, bir Suriye vatandaşını öldürmekten 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve 2023'te serbest kalması bekleniyordu.

Makat Sudki de "ihanet, ispiyonculuk, terörizme destek ve düşman bir örgütle iletişim kurmak" suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sudki, 27 yıl hapiste kaldıktan sonra 2012'de cezaevinden tahliye edilmişti.