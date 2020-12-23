İsrail İki Yılda Dördüncü Kez Erken Genel Seçime Gidiyor

İsrail’de koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından ülkede Mart ayında bir kez daha erken genel seçime gidilecek. Bu, İsrail’de iki yıl içerisinde yapılan dördüncü erken genel seçim olacak.
İsrail Başbakanı Netanyahu, bu kez Corona virüsü salgını krizini yönetemediği eleştirilerinin altında genel seçime gitmek zorunda kalacak. Netanyahu hakkında ayrıca devam eden bir de yolsuzluk davası bulunuyor.
Bu seçimde Netanyahu’nun yeni bir de rakibi var. Netanyahu’nun kendi partisi Likud’tan ayrılan Gideon Saar seçimlerde Netanyahu’nun karşısına rakip olarak çıkacak. Anketler Saar’ın şimdiden Netanyahu’yu zorlayacağına işaret ediyor.
Netanyahu üç başarısız genel seçimin ardından dördüncü seçimde merkez siyasetçi Benny Gantz’la birlikte bir ulusal birlik hükümeti kurmuştu. Hükümet Nisan 2019’da kurulmuştu. Ancak son bütçe görüşmelerinde bütçenin onaylanmamasıyla birlikte hükümet çöktü.
Eğer hükümet devam etseydi Kasım 2021’de Gantz, İsrail’de başbakanlık koltuğuna oturacaktı ancak bu dönüşümlü başbakanlık da bu durumda gerçekleşmemiş olacak.
Netanyahu erken seçimi istedi yorumları
Bazı siyasi analistler Başbakan Netanyahu’nun bütçe konusunu özellikle koalisyonu bozmak ve ülkeyi yeniden genel seçime götürmek üzere kullandığını söylüyorlar. Uzmanlar, Netanyahu’nun aslen seçimin Mayıs ya da Haziran aylarında, salgının hız kesmesi beklenen bir dönemde yapılmasını tercih ettiğini belirtiyorlar.
Netanyahu yaptığı açıklamada “Eğer şartlar bizi bir seçime zorluyorsa sizlere kazanacağımızın sözünü veriyorum “ dedi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan koalisyon ortağı Gantz da “Netanyahu mahkeme önüne çıkmamak için bizleri seçime götürüyor” yorumunu yaptı.
71 yaşındaki Netanyahu Mart ayında seçimler sonuçlanana kadar başbakanlık koltuğunda oturmaya devam edecek. Netanyahu İsrail’de 2009 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturmayı sürdürüyor.
TV’de yaptığı konuşmasıyle yeni seçim kampanyasının başlangıcını yapan Netanyahu, İsrail’e milyonlarca doz Corona virüsü aşısı gelmesini sağladığını söyledi. Netanyahu ayrıca son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas’la diplomatic ilişkiler kurulmasından da övgüyle bahsetti.
Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’la iyi ilişkilere sahip ve onun döneminde ciddi kazanımlar elde eden Netanyahu’nun, Ocak ayında Biden’ın yönetime gelecek olması nedeniyle bu seçim kampanyasında ciddi bir güç kaybına uğrayacağı yorumunu yapıyorlar.