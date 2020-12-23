HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail İki Yılda Dördüncü Kez Erken Genel Seçime Gidiyor

İsrail İki Yılda Dördüncü Kez Erken Genel Seçime Gidiyor

23.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İsrail İki Yılda Dördüncü Kez Erken Genel Seçime Gidiyor

İsrail’de koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından ülkede Mart ayında bir kez daha erken genel seçime gidilecek

İsrail’de koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından ülkede Mart ayında bir kez daha erken genel seçime gidilecek. Bu, İsrail’de iki yıl içerisinde yapılan dördüncü erken genel seçim olacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu kez Corona virüsü salgını krizini yönetemediği eleştirilerinin altında genel seçime gitmek zorunda kalacak. Netanyahu hakkında ayrıca devam eden bir de yolsuzluk davası bulunuyor.

Bu seçimde Netanyahu’nun yeni bir de rakibi var. Netanyahu’nun kendi partisi Likud’tan ayrılan Gideon Saar seçimlerde Netanyahu’nun karşısına rakip olarak çıkacak. Anketler Saar’ın şimdiden Netanyahu’yu zorlayacağına işaret ediyor.

Netanyahu üç başarısız genel seçimin ardından dördüncü seçimde merkez siyasetçi Benny Gantz’la birlikte bir ulusal birlik hükümeti kurmuştu. Hükümet Nisan 2019’da kurulmuştu. Ancak son bütçe görüşmelerinde bütçenin onaylanmamasıyla birlikte hükümet çöktü.

Eğer hükümet devam etseydi Kasım 2021’de Gantz, İsrail’de başbakanlık koltuğuna oturacaktı ancak bu dönüşümlü başbakanlık da bu durumda gerçekleşmemiş olacak.

Netanyahu erken seçimi istedi yorumları

Bazı siyasi analistler Başbakan Netanyahu’nun bütçe konusunu özellikle koalisyonu bozmak ve ülkeyi yeniden genel seçime götürmek üzere kullandığını söylüyorlar. Uzmanlar, Netanyahu’nun aslen seçimin Mayıs ya da Haziran aylarında, salgının hız kesmesi beklenen bir dönemde yapılmasını tercih ettiğini belirtiyorlar.

Netanyahu yaptığı açıklamada “Eğer şartlar bizi bir seçime zorluyorsa sizlere kazanacağımızın sözünü veriyorum “ dedi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan koalisyon ortağı Gantz da “Netanyahu mahkeme önüne çıkmamak için bizleri seçime götürüyor” yorumunu yaptı.

71 yaşındaki Netanyahu Mart ayında seçimler sonuçlanana kadar başbakanlık koltuğunda oturmaya devam edecek. Netanyahu İsrail’de 2009 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturmayı sürdürüyor.

TV’de yaptığı konuşmasıyle yeni seçim kampanyasının başlangıcını yapan Netanyahu, İsrail’e milyonlarca doz Corona virüsü aşısı gelmesini sağladığını söyledi. Netanyahu ayrıca son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas’la diplomatic ilişkiler kurulmasından da övgüyle bahsetti.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’la iyi ilişkilere sahip ve onun döneminde ciddi kazanımlar elde eden Netanyahu’nun, Ocak ayında Biden’ın yönetime gelecek olması nedeniyle bu seçim kampanyasında ciddi bir güç kaybına uğrayacağı yorumunu yapıyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Milletvekili, rakip partiye katılan eşinden boşanıyorMilletvekili, rakip partiye katılan eşinden boşanıyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Koronavirüs mutasyonu neden İngiltere'de meydana geldi?

Koronavirüs mutasyonu neden İngiltere'de meydana geldi?

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'na ait krater gölü buharlaştı

Harekete geçti, göl buharlaştı

Araştırma: Koronavirüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı

Araştırma: Koronavirüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı

Hindistan'da iktidar partisi milletvekili, rakip partiye katılan eşine boşanma davası açtı

Milletvekili, rakip partiye katılan eşinden boşanıyor

'İsa’nın çivisi' manastırının gizli odasında ortaya çıktı

'İsa’nın çivisi' manastırının gizli odasında ortaya çıktı

Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti

Gökyüzündeki 'büyük buluşma' gerçekleşti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.