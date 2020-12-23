İsrail İki Yılda Dördüncü Kez Erken Genel Seçime Gidiyor

İsrail’de koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından ülkede Mart ayında bir kez daha erken genel seçime gidilecek. Bu, İsrail’de iki yıl içerisinde yapılan dördüncü erken genel seçim olacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu kez Corona virüsü salgını krizini yönetemediği eleştirilerinin altında genel seçime gitmek zorunda kalacak. Netanyahu hakkında ayrıca devam eden bir de yolsuzluk davası bulunuyor.

Bu seçimde Netanyahu’nun yeni bir de rakibi var. Netanyahu’nun kendi partisi Likud’tan ayrılan Gideon Saar seçimlerde Netanyahu’nun karşısına rakip olarak çıkacak. Anketler Saar’ın şimdiden Netanyahu’yu zorlayacağına işaret ediyor.

Netanyahu üç başarısız genel seçimin ardından dördüncü seçimde merkez siyasetçi Benny Gantz’la birlikte bir ulusal birlik hükümeti kurmuştu. Hükümet Nisan 2019’da kurulmuştu. Ancak son bütçe görüşmelerinde bütçenin onaylanmamasıyla birlikte hükümet çöktü.

Eğer hükümet devam etseydi Kasım 2021’de Gantz, İsrail’de başbakanlık koltuğuna oturacaktı ancak bu dönüşümlü başbakanlık da bu durumda gerçekleşmemiş olacak.