HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ile BAE arasında ilk kez ticari uçuş yapılıyor

İsrail ile BAE arasında ilk kez ticari uçuş yapılıyor

31.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri başlatma kararı almasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş bugün yapılıyor. İsrailli El Al havayolu şirketi, İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan bir uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail ile BAE arasında ilk kez ticari uçuş yapılıyor

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri başlatma kararı almasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş bugün yapılıyor.

İsrailli El Al havayolu şirketi, İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan bir uçuş gerçekleştiriyor.

Üç saat sürmesi planlanan uçuşun Suudi Arabistan hava sahasından geçilerek gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan, normal şartlar altında İsrail uçaklarının hava sahasının kullanmasına izin vermiyor.

ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşmayla BAE, 1948'de kurulan İsrail'i tanıyan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail'i tanıyan diğer Arap ülkeleri ise Mısır ve Ürdün.

İsrail ilhak planını askıya almıştı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşma kapsamında karşılıklı diplomatik misyonların açılması, uçuş, ticaret ve ikili ilişkilerin başlaması öngörülüyor.

Tanınma karşılığında İsrail de Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etme planını askıya almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından Suudi Arabistan'ın da İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı almasını beklediğini söylemişti.

BAE, İsrail'le yaptığı anlaşma sonrası ABD'den F-35 savaş uçağı da almak istiyor.

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, anlaşmanın kamuoyuna açıklanmayan bir maddesiyle İsrail'in BAE'ye F-35 satışına itiraz etmeyeceğini öne sürmüştü.

İsrail'de Başbakanlık haberi yalanlamış ve ABD'nin bölge ülkelerine stratejik silahlar satmasına yönelik itirazlarını sürdüreceğini vurgulamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Baltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyorBaltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyor
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
Tema parklarında gerçek yunus devri sona eriyor! İşte robot yunuslar
Gerçeğinden ayırt edilemedi: Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!
Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor
Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
İki ülke arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi!
Baltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyor
Baltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyor
Yeraltı sığınağında düzenlen partiye katılan gençler karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadı
Yeraltı sığınağındaki partiye katılanlar karbonmonoksitten zehirlendi
1,5 milyon vizon itlaf edildi; çiftlikleri kapatılıyor
1,5 milyonu itlaf edildi; çiftlikleri kapatılıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.