İsrail ile BAE arasında ilk kez ticari uçuş yapılıyor

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri başlatma kararı almasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş bugün yapılıyor.

İsrailli El Al havayolu şirketi, İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan bir uçuş gerçekleştiriyor.

Üç saat sürmesi planlanan uçuşun Suudi Arabistan hava sahasından geçilerek gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan, normal şartlar altında İsrail uçaklarının hava sahasının kullanmasına izin vermiyor.

ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşmayla BAE, 1948'de kurulan İsrail'i tanıyan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail'i tanıyan diğer Arap ülkeleri ise Mısır ve Ürdün.

İsrail ilhak planını askıya almıştı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşma kapsamında karşılıklı diplomatik misyonların açılması, uçuş, ticaret ve ikili ilişkilerin başlaması öngörülüyor.

Tanınma karşılığında İsrail de Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etme planını askıya almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından Suudi Arabistan'ın da İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı almasını beklediğini söylemişti.