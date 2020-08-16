İsrail ile BAE arasında normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı

Açıklamada, iki ülke arasında sabit hatlardan ve cep telefonlarından doğrudan görüşmelerin Pazar gününden itibaren başladığı duyuruldu.

İsrail İletişim Bakanı Yoaz Hendel "BAE'yi engeli kaldırdığı için tebrik ediyorum. Şimdi, birçok ekonomik fırsat açılacak, ülkelerin çıkarlarının ilerletilebilmesi için bu güven oluşturucu adımlar önemlidir" dedi.

İsrail İletişim Bakanlığı, BAE'deki telefon şebekelerinin İsrail'in telefon kodu olan +972 ile başlayan numaralardan gelen çağrıları engellediğini söylüyordu.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al-Nahyan'ı arayan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi Twitter hesabından paylaştığı mesajda 'tarafların iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasını imzalamadan önce doğrudan iletişim kanallarını kurma kararı aldıklarını' söyledi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı.

İki ülkenin normalleşme anlaşmasını üç hafta içinde Washington'da imzalaması bekleniyor. İlişkilerin normalleşmesi kapsamında iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilik açacak.

BAE ve İsrail ayrıca Cumartesi günü Covid-19 araştırmalarıyla ilgili de bir anlaşmaya imza attı.

Bu anlaşmaya kadar İsrail'in hiçbir Körfez ülkesiyle diplomatik ilişkileri yoktu. Ama İran'la ilgili kaygılar nedeniyle ülkeler kendi aralarında gayri resmi temaslarda bulunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı ve damadı Jared Kushner, CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada Trump'ın başkan seçildiği günden bu yana İsrail ile BAE arasındaki anlaşma için çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu normalleşme anlaşması kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını da askıya aldığı belirtildi.

Trump bu kararı 'tarihi diplomatik bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

Anlaşma kapsamında İsrail ve BAE heyetlerinin yatırım, turizm, doğrudan uçuşların başlaması, güvenlik, iletişim, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılması ve diğer konularda ikili anlaşmalar imzalamak üzere önümüzdeki haftalarda bir araya gelecekleri ifade edildi.