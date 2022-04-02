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İsrail ile BAE arasında "tarihi" ticaret anlaşması

01.04.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yürütülen serbest ticaret anlaşmasında müzakereler tamamlandı.

İsrail ile BAE arasında "tarihi" ticaret anlaşması

Her iki ülke de müzakerelerin neticenlemesini "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ikili serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı. Anlaşmayı "tarihi bir adım" olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett, iki ülke arasında kurulmuş olan iyi ilişkilerin serbest ticaretle de güçlendirileceğini ve bunun her iki ülke vatandaşlarının da yararına olacağını kaydetti.

Bennett, BAE ile imzalanan anllaşmanın "Daha fazla ticaret, daha fazla istihdam ve düşük fiyata kaliteli ürünler anlamına geldiğini" belirtti.

BAE Dış Ticaret Bakanı Sani ez-Zuyudi de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu dönüm noktası olan anlaşma, tarihi İbrahim (Abraham) Anlaşması'nın üzerine kurulacak ve dünyanın en önemli ve umut verici yükselen ticari ilişkisini sağlamlaştıracak" dedi.

Yapılan açıklamada ticari anlaşmanın, ürünlerin yüzde 95'ini kapsayacağı, bu mallar üzerindeki gümrük vergilerinin ise ya hemen ya da kademeli olarak karşılıklı olarak kaldırılacağı kaydedildi. Anlaşmadan özellikle gıda, tarım, kozmetik ve tıbbi cihazlarla ilaç gibi ürünler etkilenecek.

İsrail, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 900 milyon doları bulduğunu açıkladı.

Kasım ayında başlayıp bugün sona eren müzakereler dört tur sürdü. Serbest ticaret anlaşmasının her iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Donald Trump aracı olmuştu

İsrail ve BAE ile İsrail ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de dönemin ABD Başkanı Donal Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı. Üç ülke "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen metne de ortak imza atmıştı. Ardından Fas ve Sudan da İsrail'le ilişkilerin normalleştirileceğini duyurmuştu. Öncesinde İsrail'le diplomatik ilişki içinde olan yegane Arap ülkeleri Mısır ve Ürdün'dü.

dpa,afp/ MK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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