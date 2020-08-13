İsrail ile BAE diplomatik ilişkileri başlatıyor

Benzer anlaşmaların diğer bölge ülkeleriyle de yapılması hedefleniyor. BAE, İsrail'i tanıyan ilk Körfez ülkesi olacak.İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin aracılığıyla diplomatik ilişkileri yeniden tamamen başlatmak üzere anlaşmaya vardı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid bin Sultan el Nahyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada "anlaşmanın Ortadoğu bölgesinde barışın ilerlemesini sağlayacağı, üç liderin vizyonu ve İsrail ile BAE'nin yeni bir sayfa açma cesaretinin bölgedeki büyük potansiyeli açığa çıkaracağı" belirtildi.

İsrail ve BAE'den heyetlerin önümüzdeki haftalarda bir araya gelerek enerji, yatırım, telekomünikasyon, teknoloji, sağlık, kültür, turizm, doğrudan uçuşlar, güvenlik, büyükelçiliklerin açılması gibi çeşitli alanlarda ikili anlaşmalara imza atacakları kaydedildi.

Hedef diğer Arap ülkeleri

Ortak açıklamada diğer ülkelerle de benzer diplomatik açılımlar gerçekleştirilebileceğine duyulan inanç dile getirilerek üç ülkenin bu hedef doğrultusunda birlikte çalışacağı da belirtildi.