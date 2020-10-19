İsrail ile Bahreyn arasında diplomatik ilişkiler başladı

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez Zeyani ABD- İsrail heyetinin ziyaretini tarihi bir adım ve bölgedeki barışı tesis etmenin ilk adımı olarak nitelendirdi. Böylesi bir işbirliğinin, bölgede uzun süreli barışın tesis edilmesi ve Ortadoğu halkının haklarını savunmak için en etkili yol olduğunu ve tesis edilen barışın bölgeye istikrar ve refah getireceğini açıkladı.

Filistinliler, Bahreyn'in İsrail ile yaptığı anlaşmayı, Arap Birliği'nin 2002 yılında aldığı karara "ihanet" olarak tanımladı. Arap Birliği 2002'de, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin tanınması şartına bağlı olmasını öngören bir karar almıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra, Bahreyn de ABD arabuluculuğunda geçen ay İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

İmza töreni, Manama ile Tel Aviv arasında gerçekleştirilen ilk ticari uçuşla Manama'ya gelen İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetlerinin ziyareti esnasında gerçekleştirildi.

Bahreyn ile İsrail arasında ilk olarak bir ay önce başlayan normalleşme süreci, Pazar günü Manama'da gerçekleştirilen bir imza töreni ile resmiyet kazandı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başladı.

İmza töreninin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Zeyani, imzalanan anlaşmanın politika, tarım, ticaret, bilişim ve iki ülke arasındaki vize şartlarını da düzenlemeyi öngören bir işbirliği olduğunu açıkladı.

İsrail heyetine eşlik eden ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, İsrail ile Bahreyn arasıdaki ticaretin önemli bir potansiyel taşıdığını ve ilişkilerin normalleşmesinin son 25 yılda atılan en önemli adımlardan olduğunu belirtti:

"10 yıl içinde, bu anlaşmanın bütün bölgeyi ekonomik açıdan ve güvenlik açısından değiştiren Mısır ve Ürdün Anlaşmaları kadar önemli olduğunu göreceğiz."

Mısır, 1979 yılında İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olmuştu, onu 1994 yılında Ürdün'ün imzaladığı barış anlaşması takip etmişti. Ancak o tarihten bu yana İsrail ile başka hiçbir Arap ülkesi normalleşme adımları atmamıştı.

Bahreyn'de protestolar

İmzalanan anlaşmanın ardından, Bahreyn'in başkenti Manama'da onlarca kişi, İsrail heyetinin ülkeye ziyaretini ve anlaşmayı protesto etti.

DPA, DW/ AI, EC

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