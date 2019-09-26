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İsrail ile Filistinli tutuklular arasında anlaşmaya varıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 02:41 | Son Güncelleme

İsrail Cezaevleri İdaresi, 15 gündür açlık grevi yapan 100'ü aşkın Filistinli tutuklunun taleplerini yerine getirmeyi kabul etti

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ile İsrail Cezaevleri İdaresi, 15 gündür açlık grevi yapan tutukluların taleplerini yerine getirecek anlaşmaya vardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın bu sabahtan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın maddeleri arasında, "açlık grevindeki tüm tutukluların eski kaldıkları hapishanelere nakledilmesi, sağlığa zarar veren ve radyo ve televizyon frekanslarını etkileyen sinyal kesici cihazların sayısının azaltılması, pazar gününden itibaren hapishanelere genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanması, Gazzeli tutukluların Necef (Negev) Hapishanesi'ne intikal etmesine izin verilmesi ve açlık grevindeki tutuklulara uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasının" yer aldığı kaydedildi.

Heyet, tutukluların söz konusu anlaşmanın uygulanmasını garanti altına almak için açlık grevine devam edeceği bilgisini paylaştı.

İsrail hapishanelerindeki 100'ü aşkın tutuklu, insan sağlığına zarar veren sinyal kesici cihazların yerleştirilmesine tepki amacıyla 15 gün önce açlık grevine başlamıştı.

Tutuklular, sağlığa zarar veren sinyal kesici cihazların kaldırılmasını, Gazze'deki tutuklu ailelerinin ziyaretlerinin yeniden başlamasını, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, baskınların sonlandırılmasını, tıbbi ihmallerin sona ermesini ve şartların iyileştirilmesini talep ediyor.

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Filistin Filistinli tutuklular israil

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