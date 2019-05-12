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İsrail ile Gazze arasındaki iki sınır kapısı yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

İsrail yönetiminin geçen hafta kapattığı Kerm Ebu Salim ile Beyt Hanun sınır kapıları yeniden hizmete açıldı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Filistinli gruplar tarafından atılan roketleri gerekçe göstererek geçen hafta kapattığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını tekrar açtı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye açılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

İsrail yönetimi söz konusu kapıları Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek 4 Mayıs'tan bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutuyordu.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında, 3 Mayıs'ta iki İsrail askerinin Gazze sınırında keskin nişancı ateşiyle yaralanmasının ardından gerginlik artmış, geçen hafta sonu İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda ikisi hamile üç kadın ile iki bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de biri Filistin asıllı dört İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda 6 Mayıs'ta Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, 1'i Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, sadece Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi israil

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