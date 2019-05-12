İsrail ile Gazze arasındaki iki sınır kapısı yeniden açıldı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Filistinli gruplar tarafından atılan roketleri gerekçe göstererek geçen hafta kapattığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını tekrar açtı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye açılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

İsrail yönetimi söz konusu kapıları Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek 4 Mayıs'tan bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutuyordu.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında, 3 Mayıs'ta iki İsrail askerinin Gazze sınırında keskin nişancı ateşiyle yaralanmasının ardından gerginlik artmış, geçen hafta sonu İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda ikisi hamile üç kadın ile iki bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de biri Filistin asıllı dört İsrailli ölmüştü.