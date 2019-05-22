İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, askeri tatbikat, Lefkoşa fır hattı ve Rum Kesimi'ne ait toprakların büyük bir kısmı içerisinde gerçekleştiriliyor. Tatbikata Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve İsrail Silahlı Kuvvetleri hava ve kara kuvvetleri unsurları katılıyor.

İsrail ile Rum yönetiminin ortak askeri tatbikatı, Rum medyasında da geniş şekilde yer aldı. İsrail özel kuvvetler mensubu komanda ekibinin RMMO ile tatbikat yapmak için Güney Kıbrıs'a geldiği bildirildi. Rum medyasının, 'İsraillilerin hava indirmesi' başlığıyla verdiği habere göre, İsrailli özel kuvvetler mensuplarının Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne önceki gün indiği kaydedildi. İsrailli askerlerin, askeri nakliye uçakları yanında silah ve diğer teçhizatlarıyla birlikte geldiği ifade edildi.

Politis gazetesi, 'İsrail ile geniş ölçekli tatbikat' başlığıyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki taktik askeri iş birliği çerçevesinde RMMO ile İsrail silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikat icra edeceğini yazdı. Gazete, İsrail hava kuvvetlerine ait helikopterlerin de tatbikata katılmak üzere Baf hava üssüne geleceğini belirtti.