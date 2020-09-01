HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı

İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, geçen haftalarda kentte tırmanan gerginliğin ardından İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu.

İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı

Grubun Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar tarafından yapılan açıklamada, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını dile getirdi.

Gazze halkına verdiği destekten ötürü Katar yönetimine teşekkür eden Sinvar, Gazze'nin İsrail saldırılarından önceki haline geri döneceğini kaydetti.

İsrail Kanal 13 Televizyonu, İsrail yönetimi ile Hamas arasında, "Gazze'den yanan balonlar gönderilmesinin durdurulması, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması ve Gazze'deki avlanma yasağının kaldırılmasını" içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İmadi dün yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana İsrail ve Gazze'de taraflar arasında ateşkese varılması için bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.

İsrail yönetimi, yanan balonlar gerekçesiyle Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırmıştı.

İtfaiye yönetimine göre son haftalarda Gazze'den İsrail tarafına atılan yanıcı balonlar nedeniyle 400'den fazla yangın meydana geldi.

Bir Hamas yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, yaklaşık iki milyon insanın yaşadığı kentte konuşlu diğer gruplarla da anlaşarak İsrail'e yönelik balon ve diğer saldırıların "tamamen durduğunu" aktardı.

Aynı kaynak, "Yakıt tedariki tekrar başlayacak ve elektrik santralı da salı gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek." diye konuştu.

İsrail'den Kerem Ebu Salim'i açma ve avlanma mesafesini 15 mile çıkarma kararı
Bu arada İsrail, Hamas ile varılan ateşkesin ardından Kerem Ebu Salim sınır kapısının açılacağını ve Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesinin yeniden 15 deniz miline çıkarılacağını duyurdu.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn, "Salı gününden itibaren Kerm Şalom (Kerem Ebu Salim) sınır kapısının yakıt girişi de dahil olmak üzere yeniden faaliyetlerine başlaması kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Ebu Rukn ayrıca, Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesinin yeniden 15 mile çıkarılması yönünde karar alındığını aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil kimdir? Sağlık durumu nasıl?Koronavirüse yakalanan Temel Kotil kimdir? Sağlık durumu nasıl?
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
24 yıl dolapta tuttuğu hamburger ve patates kızartması ne küflendi ne de bozuldu
Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!
Şili’de 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
Şili’de art arda iki deprem meydana geldi
Doğu Akdeniz'de gerilim! Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyeleri 'yolsuzluk' iddiasıyla görevden alındı
Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyeleri görevden alındı
Maduro 110 muhalefet liderini affetti!
Maduro 110 muhalefet liderini affetti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.