İsrail ile Hamas ne için savaşıyor?

İsrail ile Hamas arasındaki savaş, tıpkı önceki üç Gazze savaşı gibi büyük ihtimalle yine sonuçsuz kalacak. Her iki taraf, bir aşamada, kaçınılmaz olarak, ateşkeste uzlaşacak. Ancak o an gelene kadar taraflar, "zafer” olarak öne sürecekleri, "kısmi kazanımlar” için bu savaşı sürdürecekler.

İsrail, üst düzey bir Hamas komutanını öldürmeyi, tüneller ve roketatarlar gibi altyapıyı tahrip etmeyi kendi stratejik ve askeri çıkarları bakımından kazanım olarak görüyor. Çünkü İsrail için Hamas’ı yaşanacak bir sonraki silahlı ihtilafa kadar güçsüz kılacak her askeri hamle kaydedilmiş bir başarı.

İsrail’in Hamas’ı gerçekten yenilgiye uğratabilmesi için Gazze’yi işgal etmesi gerekiyor. Ancak en şahin İsrailli bile böyle bir ihtimali gündeme getirmiyor. Çünkü bu kapsamdaki bir operasyon, uluslararası alanda destek bulmayacağı gibi aksine, ciddi tepkiye ve kınamaya yol açması muhtemel.

Hamas ise İsrailli askerleri rehin almayı en önemli kazanımları arasında görüyor. Daha sonra bu askerleri Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını sağlamak için, pazarlık kozu olarak kullanıyor. Ayrıca az sayıda da olsa roketlerinin İsrail şehirlerine ulaşmasını sağlamak da Hamas tarafından “güçlü bir düşmana karşı meydan okumada kaydedilen başarı” olarak görülüyor. Yine dünya gündemine damgasını vuran bu ihtilaf, Hamas’ın kendisini "Filistin halkının kurtuluş mücadelesi için savaşan güç" olarak göstermesini, bu yolla da uluslararası alanda destek kazanmasını sağlayabiliyor.