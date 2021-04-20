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İsrail ile İngiltere arasında 'yeşil seyahat koridoru'

20.04.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada nüfusuna oranla en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülkelerin başında gelen İsrail ile İngiltere'nin aralarında "yeşil seyahat koridoru" açma konusunu görüştüğü bildirildi.

İsrail ile İngiltere arasında 'yeşil seyahat koridoru'

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'i ziyaret eden İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove'nin Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Gove-Ashkenazi görüşmesinde iki ülke arasında "yeşil seyahat koridoru" oluşturulmasının gündeme geldiği ifade edildi.

Görüşmede Ashkenazi'nin her iki ülkeden turistlerin ve iş adamlarının rutinlerine güvenle dönmelerini sağlamak için İngiltere ile aşıların karşılıklı tanınmasını teşvik edeceklerini dile getirdiği kaydedildi.

Sadece Kovid-19 aşısı yapılan kişiler için geçerli olması beklenen "yeşil seyahat koridorunun" ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail, salgının baş gösterdiği Mart 2020'den bu yana ülkeyi turistlere kapatmış durumda.

Tel Aviv yönetimi, 23 Mayıs'tan itibaren sınırlı sayıda aşılanmış turist kafilelerinin ülkeye girişine izin vereceğini duyurmuştu.

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İngiltere İsrail

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