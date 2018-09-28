HABER

İsrail ile İran arasında nükleer atışma

28.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın gizli bir nükleer silah deposuna sahip olduğunu iddia etti.

İran‘dan bölgede "gizli" nükleer programa sahip tek ülkenin İsrail olduğu cevabı geldi.İsrail ile İran arasında nükleer atışma Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda da devam etti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada, İran'ın gizli bir nükleer silah deposuna sahip olduğunu iddia ederek, Avrupa ülkelerini ABD yaptırımlarına karşı İran'ı desteklemekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in bu iddialara cevabı gecikmedi. Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şov numarası, İsrail'in bölgemizde 'gizli ve açıklanmamış' bir nükleer silah programına sahip tek ülke olduğunu örtbas edemez" dedi. Zarif, İsrail'in "artık itiraf etmesi ve yasa dışı nükleer silah programını uluslararası denetime açmasının zamanı gelmiştir" dedi.

Gizli depo iddiası

Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda Perşembe günü yaptığı konuşmada, İran'ın başkenti Tahran'ın havadan çekilmiş bir fotoğrafı üzerinde gösterdiği kırmızı okla işaretli bir noktada nükleer malzemenin saklandığı bir depo bulunduğunu iddia etti. Netanyahu, "İlk kez İran'ın gizli nükleer programı için çok büyük miktarlarda ekipman ve malzemenin depolandığı Tahran'da bir başka gizli tesis olduğunu açıklıyorum“ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak iptal etmişti. Bu kararının ardından ABD, nükleer anlaşma ile İran'a yönelik kaldırılan yaptırımları geçtiğimiz aylarda tekrar yürürlüğe koymuştu.

Yeni mekanizma

Ancak anlaşmada imzası olan diğer devletler anlaşmayı sürdürmekte kararlılar. ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrasında anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, İran ile Avrupa Birliği (AB) kapsamında kurulacak finansal bir mekanizma üzerinden petrol satışı gelirleri dahil ithalat ve ihracat yapmak için anlaşmaya vardı.

BM'nin nükleer denetim organı olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Tahran'ın nükleer anlaşmanın koşullarına uyduğunu sıklıkla teyit ediyor.

rtr,AFP/SSB,DÇÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBüyük panik! Yayılırsa durum vahimBüyük panik! Yayılırsa durum vahim
Can Dündar geriliminin perde arkasıCan Dündar geriliminin perde arkası
Avrupa Cihatçılarının "Robot Resmi" ÇıkarıldıAvrupa Cihatçılarının "Robot Resmi" Çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

O ülkede artık zina suç değil!

O ülkede artık zina suç değil!

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.