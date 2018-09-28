İran‘dan bölgede "gizli" nükleer programa sahip tek ülkenin İsrail olduğu cevabı geldi.İsrail ile İran arasında nükleer atışma Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda da devam etti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada, İran'ın gizli bir nükleer silah deposuna sahip olduğunu iddia ederek, Avrupa ülkelerini ABD yaptırımlarına karşı İran'ı desteklemekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in bu iddialara cevabı gecikmedi. Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şov numarası, İsrail'in bölgemizde 'gizli ve açıklanmamış' bir nükleer silah programına sahip tek ülke olduğunu örtbas edemez" dedi. Zarif, İsrail'in "artık itiraf etmesi ve yasa dışı nükleer silah programını uluslararası denetime açmasının zamanı gelmiştir" dedi.

Gizli depo iddiası

Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda Perşembe günü yaptığı konuşmada, İran'ın başkenti Tahran'ın havadan çekilmiş bir fotoğrafı üzerinde gösterdiği kırmızı okla işaretli bir noktada nükleer malzemenin saklandığı bir depo bulunduğunu iddia etti. Netanyahu, "İlk kez İran'ın gizli nükleer programı için çok büyük miktarlarda ekipman ve malzemenin depolandığı Tahran'da bir başka gizli tesis olduğunu açıklıyorum“ dedi.