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İsrail ile İrlanda gerilimi! Büyükelçiliği kapatıyorlar: "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

15.12.2024 19:23
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İsrail, İrlanda hükümetinin "aşırı İsrail karşıtı politikalar" uyguladığını iddia ederek, başkent Dublin’deki büyükelçiliğini kapatacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dublin'in Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürdü.

İsrail ile İrlanda gerilimi! Büyükelçiliği kapatıyorlar: "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İrlanda hükümetinin "aşırı İsrail karşıtı politikalar" uyguladığı iddia edilerek, “İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararı İrlanda hükümetinin aşırı İsrail karşıtı politikaları ışığında alınmıştır" denildi.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMIŞLARDI

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, 28 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Tel Aviv yönetimi ise İrlanda'nın Filistin devletini tanımasına tepki olarak büyükelçisini geri çağırmıştı.

SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAKLAR

İrlanda, 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını belirtmişti.

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İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'e Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği duyurulmuştu.

Savunma Bakanı Martin, kararın alındığı Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve 44 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden edilmesine yol açan askeri eylemlerin amacı ve etkisi nedeniyle Filistin halkı toplu bir şekilde cezalandırılmıştır." demişti.

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu. Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te de 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İrlanda İsrail
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