"İsrail ile istihbari ilişkilerimiz devam ediyor"

Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin’i ise "özü sözü bir" biri olarak tanımladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin İsrail ile istihbari ilişkilerinin devam ettiğini belirterek, "En tepedeki kişilerle sıkıntı yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. En tepedeki ile sıkıntılar olmasa ilişkiler çok farklı olabilirdi" ifadesini kullandı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrail'in Filistin politikasının Türkiye açısından "kırmızı çizgi" olduğunu ve İsrail'in Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırların Ankara açısından kabulünün imkansız olduğunu vurguladı. "Bu bizim ne adalet anlayışımıza, ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır" diyen Erdoğan "Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım" diye konuştu.

Bir soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi hakkındaki olumlu ifadelerine de değinen Erdoğan, "Sayın Putin'ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım" diyeren Putin'in "özü sözü bir, verdiği sözde duran" bir siyasetçi olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rusya ile olduğu kadar, ilişkilerini güçlü bir biçimde götürdüğü ülke sayısının az olduğunu kaydeden Erdoğan, "Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz. Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum" dedi.