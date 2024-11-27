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  4. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için Türkiye'den açıklama

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için Türkiye'den açıklama

27.11.2024 11:12
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da sağlanan ateşkesin kalıcı olmasının temenni edildiğini belirterek, Gazze’de de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan’da ateşkes sağlanmasına ilişkin yazılı açıklama geldi. Aaçıklamada, "Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır.

"TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIR"

Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır. Bu vesileyle bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz" dendi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan ateşkes
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