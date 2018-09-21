"İsrail ile müzakerelere başlamaya hazırız"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile uluslararası ara bulucular yoluyla açık veya gizli müzakerelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü'ne işaret ederek, "İsrail ile Ortadoğu Dörtlüsü ve diğer ülkelerin ara buluculuğuyla açık veya gizli müzakerelere başlamaya hazırız." dedi.
Müzakereleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akamete uğrattığını vurgulayan Abbas, "Filistin tarafı hiçbir zaman müzakereleri reddetmedi." ifadesini kullandı.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına da değinen Abbas, ABD'nin finansmanı kesmesinin ardından UNRWA'yı destekleme konusunda uluslararası tartışmalar olduğunu ve Avrupa ülkelerinin bu konuya ihtimam gösterdiğini dile getirdi.
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