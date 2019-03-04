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"İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 01:01 | Son Güncelleme

Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk el-Ganim: - "İsrail ile normalleşme siyasi olarak haram, ahlaki olarak yasaktır"

AMMAN (AA) - Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk el-Ganim, Arap-İsrail ilişkilerine yönelik, "İsrail ile normalleşme siyasi olarak haram, ahlaki olarak yasaktır" dedi.

Ganim, Ürdün'ün başkenti Amman'da Arap Parlamentolar Birliği tarafından "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adı verilen konferansta, Arap- İsrail ilişkilerine değindi.

"İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır, ahlaki olarak yasaktır" ifadesini kullanan Ganim, konferansın kapanış bildirgesinde normalleşmeyi reddetmeye vurgu yapılması çağrısında bulundu. Ganim, konunun dile getirilmesinin dahi kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Normalleşmeye hayır, çocuk katilleriyle, toprak işgalcileriyle normalleşmeye hayır" diyen Ganim, normalleşmenin boyun eğme ve teslim olma anlamına geldiğini vurguladı.

Ganim, konferansın adının "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" şeklinde konulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İsrail'e hitaben "hurafe ve efsanelere dayanarak tarihi karman çorman hale getirmeye çalışmayın, yorulursunuz" dedi.

Ganim, Kudüs'e zafer getirecek olanların bunun şartlarını yerine getirmeleri ve meydana inmeleri gerektiğine dikkati çekti.

İki gün sürecek konferans, 16 Arap ülkesinden meclis başkanlarının katılımıyla dün Amman'da başladı.

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