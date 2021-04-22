İsrail ile Suriye arasında füze saldırıları

İsrail savunma sistemlerinin Suriye'nin SA-5 füzelerini etkisiz hale getirememesi tartışma yarattı.İsrail, ülkenin güneyindeki gizli bir nükleer tesisi hedef aldığını açıkladığı füze saldırısının ardından Suriye'deki hedeflere saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde Negev Çölünde gizli bir nükleer tesis yakınlarına Suriye'den füze fırlatıldığının belirlendiği belirtilerek, "Suriye'de saldırıyı gerçekleştiren füze bataryası ile karadan havaya füze fırlatmak için kullanılan bazı diğer bataryaların da vurulduğu" kaydedildi.

İsrail ordu sözcüsü, SA-5 tipi karadan havaya füzenin hedefin 30 kilometre kadar uzağına düştüğünü bildirdi. Dimona nükleer tesisi Suriye sınırından 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İsrail hava savunması etkisiz kaldı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'den atılan SA-5'e karşı İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ancak başarılı olamadığını belirterek "Çoğu durumda farklı sonuç alıyoruz. Bu biraz daha karmaşık bir vaka. Olayı soruşturacağız" dedi.