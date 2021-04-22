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İsrail ile Suriye arasında füze saldırıları

22.04.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Suriye'nin Negev Çölündeki gizli bir nükleer tesisi hedef alan füze saldırısına karşılık verildiğini açıkladı.

İsrail ile Suriye arasında füze saldırıları

İsrail savunma sistemlerinin Suriye'nin SA-5 füzelerini etkisiz hale getirememesi tartışma yarattı.İsrail, ülkenin güneyindeki gizli bir nükleer tesisi hedef aldığını açıkladığı füze saldırısının ardından Suriye'deki hedeflere saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde Negev Çölünde gizli bir nükleer tesis yakınlarına Suriye'den füze fırlatıldığının belirlendiği belirtilerek, "Suriye'de saldırıyı gerçekleştiren füze bataryası ile karadan havaya füze fırlatmak için kullanılan bazı diğer bataryaların da vurulduğu" kaydedildi.

İsrail ordu sözcüsü, SA-5 tipi karadan havaya füzenin hedefin 30 kilometre kadar uzağına düştüğünü bildirdi. Dimona nükleer tesisi Suriye sınırından 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İsrail hava savunması etkisiz kaldı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'den atılan SA-5'e karşı İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ancak başarılı olamadığını belirterek "Çoğu durumda farklı sonuç alıyoruz. Bu biraz daha karmaşık bir vaka. Olayı soruşturacağız" dedi.

İsrail'deki Dimona nükleer tesisi yakınına isabet eden füzelerin can kaybına ya da maddi hasara yol açmadığı belirtiliyor. İsrail nükleer silahlara sahip olduğunu ne yalanlıyor ne de doğruluyor. Ancak ülkenin 100 ila 300 nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Suriye: Çoğunu etkisiz hale getirdik

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Golan Tepelerinden fırlatılan İsrail füzelerinin büyük bölümünün Suriye hava savunma sistemleri tarafından başkent Şam yakınındaki semalarda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde İsrail füze saldırısında dört askerin yaralandığı ve maddi hasar kaydedildiği belirtildi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana İsrail, başta İran güçleri ve Lübnan Hizbullahı olmak üzere Suriye'deki hedeflere yönelik düzenli saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail resmi verilerine göre geçen yıl Suriye'de yaklaşık 50 hedef vuruldu.

AFP,rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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