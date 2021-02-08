HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ile Yunanistan "aşı pasaportu" konusunda anlaştı

İsrail ile Yunanistan "aşı pasaportu" konusunda anlaştı

08.02.2021 21:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Yunanistan başbakanları bugün gerçekleştirdikleri basın toplantısında "yeşil aşı pasaportu" konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bu pasaport, aşılanan vatandaşlara iki ülke arasında seyahat özgürlüğü tanıyacak.İsrail ve Yunanistan, korona krizi döneminde iki ülke arasındaki seyahatleri mümkün kılacak bir anlaşmaya imza atıyor. Bugün Kudüs'te iki ülkenin temsilcileri, uçuş kısıtlamaları kalkar kalkmaz aşılanan vatandaşların iki ülke arasındaki seyahatine koşulsuz imkan sağlama konusunda anlaşmaya vardı. İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı, koronavirüsün yeni varyantlarının yayılmasını engellemek amacıyla şu anda kapalı durumda.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün Yunan mevkidaşı Kiryakos Mitsotakis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, iki ülke arasındaki seyahatlerin herhangi bir kısıtlamaya ya da karantina zorunluluğuna gerek kalmadan gerçekleştirilebileceğini belirtti. Yunanistan da, İsrailli turistleri en kısa zamanda ülkesinde karşılamak istediğini ifade etti. İki ülke arasında söz konusu seyahatleri gerçekleştirebilmenin koşulu ise "yeşil aşı pasaportu".

Seyahat kısıtlamalarının koronavirüs aşısını yaptıranlar için kaldırılması konusu Avrupa Birliği’nde tartışılmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, aşılananların seyahat özgürlüğüne sahip olmasından yana. Turizm, Yunanistan ekonomisinde önemli yere sahip sektörlerden biri.

27 Avrupa Birliği ülkesi, ortak bir aşı pasaportu geliştirmek için çalışıyor. Ancak aşılanan insanların yeniden virüse yakalanma ihtimali olup olmadığı konusunda veriler yetersiz olduğu için henüz bir karara varılmış değil.

İsrail, aşılama hızında diğer ülkelere göre açık ara önde. Oxford Üniversitesi'nin "Our World in Data (Verilerle Dünyamız)" adlı portalındaki en güncel verilere göre İsrail her 100 vatandaşın 64.26'sını aşılamış görünüyor.

dpa / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Yunan Başbakan'dan Türk askeriyle ilgili skandal sözlerYunan Başbakan'dan Türk askeriyle ilgili skandal sözler
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

DSÖ: AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum

DSÖ: AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum

Çin’de 2 bin 700 yıl önce soyluların kozmetik ürün kullandığı ortaya çıktı

Çin’de 2 bin 700 yıl öncesine ait şaşırtan keşif

Suriye'de DEAŞ tarafından infaz edilen arkeolog Asaad’ın kalıntılarına ulaşıldı

Vahşice öldürülmüştü! Kalıntıları bulundu

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda iş birliğine hazırız

Rusya'dan AB'ye açık mesaj: İş birliğine hazırız

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı

Yunan Başbakan'dan Türk askeriyle ilgili skandal sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.