İsrail ile Yunanistan "aşı pasaportu" konusunda anlaştı

27 Avrupa Birliği ülkesi, ortak bir aşı pasaportu geliştirmek için çalışıyor. Ancak aşılanan insanların yeniden virüse yakalanma ihtimali olup olmadığı konusunda veriler yetersiz olduğu için henüz bir karara varılmış değil.

İsrail, aşılama hızında diğer ülkelere göre açık ara önde. Oxford Üniversitesi'nin "Our World in Data (Verilerle Dünyamız)" adlı portalındaki en güncel verilere göre İsrail her 100 vatandaşın 64.26'sını aşılamış görünüyor.

dpa / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe