İsrail İlişkiler Normalleşse Bile BAE'ye F-35 Satışına Karşı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen hafta imzalanan anlaşmayla kurulan ilişkilere rağmen Birleşik Arap Emirlikleri’ne Amerikan yapımı F-35 savaş uçakları satılmasına karşı çıkacaklarını kaydetti. Gerekçe, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, anlaşmayla atılan adımın parçası olarak Trump yönetiminin BAE ile ”dev” bir F-35 anlaşması yapmaya hazırlandığını öne sürmüştü. Netanyahu'nun açıklaması, bu haberin ardından geldi.

Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği ve BAE hükümeti, konuya ilişkin açıklama taleplerini yanıtsız bıraktı.

On yıllar öncesine dayanan ve 2008’de yasalaşan mutabakatlara göre Washington, İsrail'in ”niteliksel askeri üstünlüğünü” körelteceği gerekçesiyle Ortadoğu ülkelerine silah satışı yapmaktan kaçınıyor. Bu ilke, İsrail'in ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını satın almasına ve kullanmasına rağmen aynı uçakların Arap ülkelerine satışını engelliyor.

Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamada, ”(BAE ile ilişkilerin normalleşmesi anlaşması çerçevesinde) yapılan görüşmelerde İsrail, askeri dengenin değişmesine yol açabilecek silahların ve savunma teknolojilerinin Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye satışına istikrarlı olarak karşı çıkan tavrını değiştirmemiştir” ifadeleri yer aldı.