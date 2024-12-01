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İsrail'in eski bakanına vize şoku! 'Sosyal uyum' kaygısıyla o ülkeye giremedi

01.12.2024 13:15
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İsrail'in eski İçişleri Bakanı Ayelet Şaked Avustralya vize başvurusundan olumsuz yanıt aldı. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Şaked'in başvurusunun 'sosyal uyum' kaygısı nedeniyle reddedildiğini belirtti.

İsrail'in eski bakanına vize şoku! 'Sosyal uyum' kaygısıyla o ülkeye giremedi

Sky News kanalına konuşan Burke, eski İsrailli Bakan Şaked'in vize başvurusunun 'sosyal uyum' kaygısı nedeniyle reddedilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Şaked ise Avustralya'nın bu kararıyla alakalı olarak 'utanç verici' yorumunda bulundu.

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VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Başkent Canberra'daki konferansa katılmak için vize başvurusu yapan Şaked'in artık bakan olmadığını ve vizeyi İsrail hükümeti adına talep etmediğini vurgulayan Burke, Avustralya'nın "sosyal uyuma" zarar vereceğini düşündüğü kişilerin vize başvurularını reddettiğini kaydetti.

Şaked'in Filistinlilere yönelik geçmişteki yorumlarına işaret eden Burke, "Eğer birisi daha önce tüm Yahudilerin İsrail'i terk etmesini istediğini söyleseydi ona vize vermezdim. Bayan Shaked, tüm Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasının gerektiğini söylemişti." ifadelerini kullandı.

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'UTANÇ VERİCİ' YORUMU

Avustralya İçişleri Bakanlığı, eski İsrailli Bakan Şaked'in başkent Canberra'daki konferansa katılmak üzere yaptığı vize başvurusunu toplumun bir kısmını "kötüleyebileceği" ve toplumdaki bir "anlaşmazlığı körükleyebileceği" gerekçesiyle reddetmişti.

Şaked, Avustralya'nın aldığı bu kararın "utanç verici" olduğunu ifade etmişti.

Ayelet Şaked, İsrail'de 2015-2019'da Adalet Bakanlığı, 2021-2022'de de İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bakan Vize Avustralya İsrail
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