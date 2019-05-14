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İsrail'in Filistin'e saldırıları için Arapları suçladı! Dikkat çeken sözler!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2019 03:40 | Son Güncelleme

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Arap ülkelerinin kendi iç meseleleriyle meşgul olmalarının, İsrail'i Filistinlilere yönelik ihlallerini artırma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e saldırıları için Arapları suçladı! Dikkat çeken sözler!

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğindeki koalisyon hükümetinin yarı dönem eylem planı bilançosunu sunmak üzere mecliste gerçekleşen oturumdaki konuşmasında, "İsrail, Arapların kendi iç meseleleriyle meşgul olmalarından cesaret alarak Filistinlilere yönelik ihlallerini daha da artırdı. Bu ihlallerin sonuncusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskındı." dedi.

Ülkenin iç meselelerine de değinen Osmani, Fas'ın demokrasiye bağlı kalması sayesinde ilerleme kaydettiğini, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı ve çoğulcu bir politika izlenmesi nedeniyle Fas'ın bölgede örnek ülke haline geldiğini kaydetti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fas Sadeddin el-Osmani israil Filistin

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