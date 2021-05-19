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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi

19.05.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 64'ü çocuk 227 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail savaş uçaklarının son olarak Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombaladığı, saldırıda 3'ü aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldiği kaydedildi.

Yaralı sayısının ise 1620'ye ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Deyr el-Belh'ta Saliha ailesinin evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin; baba İyad Abdulfettah (35), hamile eşi Emani (33) ve 2 yaşındaki kızları Nağim ile Feda Fahri Kudra (32) isimli bir kadın olduğu öğrenildi. (AA)

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İsrail

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