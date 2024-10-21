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İsrail'in Gazze ve Lübnan katliamlarının günlük bedeli belli oldu! Sadece Nasrallah'ı öldürmek için 6,6 milyon harcamışlar...

21.10.2024 19:43
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İsrail aylardır Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlarına hız kesmeden devam ederken bir süredir Lübnan'a yönelik saldırılarını da sıklaştırdı. İsrail medyasında İsrail'in işlediği katliamların günlük maliyetlerinin 'çok arttığına' yönelik vurgu yapılırak, bir günde ne kadar harcama yapıldığı açıklandı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan katliamlarının günlük bedeli belli oldu! Sadece Nasrallah'ı öldürmek için 6,6 milyon harcamışlar...

İsrail'in Orta Doğu'da işlediği savaş ve insanlık suçlarının sayısı her geçen gün artmaya devam ederken Gazze Şeridi'ndeki İsrail baskısı da yoğunlaştı. Gazze'nin yanında Lübnan'da Hizbullah ile girişilen savaşa da ekonomik kaynak ayırmak zorunda kalan İsrail'in askeri harcamaları sürekli yükseliyor. İsrail kaynaklarına göre, sadece Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümü için 6,6 milyon dolar harcandığı ifade edilirken Gazze ve Lübnan'daki katliamlar için günde ne kadar harcandığı da açıklandı.

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KATLİAMLARIN MALİYETİ ARTIYOR...

İsrail'deki "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, "Gazze Şeridi'nde devam eden ve Lübnan'da da çapı genişleyen savaşın İsrail'e günlük maliyetinin çok arttığına" dikkat çekildi.

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İsrail ordusunun 50 günden beri Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının maliyetinde yaşanan aşırı artışla 25 milyar şekeli (6,6 milyar dolar) bulduğu aktarılan haberde, "Savaş maliyetinin aşırı artmasının sebebi de son haftalarda Lübnan'a gönderilmek üzere on binlerce yedek askerin göreve çağrılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

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GÜNLÜK 133 MİLYON DOLAR

Gazze ve Lübnan'daki savaşın günlük maliyetinin 500 milyon şekel (133 milyon dolar) olduğuna işaret edilen haberde, ordunun günlük olarak çok fazla mühimmat ve maliyeti yüksek yüzlerce hava savunma füzelerini kullandığı aktarıldı.

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NASRALLAH'I ÖLDÜRMEK İÇİN 6,6 MİLYON DOLAR HARCANMIŞ

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırılarının tek başına maliyetinin 25 milyon şekel (6,6 milyon dolar) olduğu bilgisinin yer aldığı haberde, adı açıklanmayan İsrail Maliye Bakanlığından üst düzey bir yetkiliden şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in artan savaş maliyeti ve ABD'nin 18 milyar şekel (4,86 milyar dolar) değerindeki yardımlarının gelecek yıla ertelenmesine bağlı olarak hükümetin 2024 bütçesini üçüncü kez aşması bekleniyor."

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Haberde, İsrail ekonomisi açısından hem Gazze Şeridi'nde hem de Lübnan'daki savaşın bu şekilde sürdürmesinin zor olacağına işaret edildi.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılarının yanı sıra 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a da kapsamlı saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Gazze Hizbullah Hasan Nasrallah
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