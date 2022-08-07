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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından flaş gelişme! Saat verildi

07.08.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin’in, Mısır’ın arabuluculuğunda yaptıkları görüşmeler sonucunda taraflar arasındaki ateşkesin yerel saatle 23.30’da başlayacağı öne sürüldü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından flaş gelişme! Saat verildi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 3 gündür devam ediyor. İsrail ve Filistin’in, Mısır’ın arabuluculuğunda yaptıkları görüşmeler sonucunda taraflar arasındaki ateşkesin yerel saatle 23.30’da başlayacağı öne sürüldü. İsrail tarafı henüz ateşkesi doğrulamadı. Filistin İslami Cihat Örgütü’nün Sözcüsü Muhammed el-Hindi yaptığı açıklamada, İsrail ile 3 gündür süren yoğun çatışmaları sona erdirmek için Mısır’ın aracılık ettiği ateşkesi kabul ettiklerini ifade ederek, ateşkes anlaşmasına müzakerecilerin Filistin İslami Cihat Örgütü’nün Cenin lideri Bassem Saadi’nin serbest bırakılmasını da dahil etmek için çalıştıklarını aktardı.

Kısa süre önce Cenin’de tutuklanan Saadi, İsrail ile Filistin İslami Cihat Örgütü arasında saldırıların başlamasına neden olan tetikleyici olaylardan biriydi.

ATEŞKESİN 20.00'DE BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail’in ateşkes teklifini teklifi kabul ettiğini ifade etmiş, Mısır’ın ateşkes çabalarına aşina olan bir Filistinli yetkili ise, söz konusu ateşkesin yerel saatle saat 20.00’de yürürlüğe gireceğini aktarmıştı. Ancak İsrailli bir kaynak ise, ateşkes görüşmelerin hala "ilerlemeye" devam ettiğini belirtmiş, "Ateşkes olacağı kesin değil" ifadelerini kullanmıştı.

ATEŞKESE DAKİKALAR KALA TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ YÜKSELMİŞTİ

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yerel saate 20.00’de başlaması beklenen ateşkese dakikalar kala siren sesleri yükselmeye başlamış, Demir Kubbe hava savunma sistemi roketleri havada imha etmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti.

İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail vatandaşlarına güvenli yerde kalmaları çağrısı yapılmış, İsrail’in operasyonlarının henüz tamamlanmadığı bildirilmişti.

GAZZE ŞERİDİ'NDE CAN KAYBI 41'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda can kaybının 41’e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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