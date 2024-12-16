İsrail'in Golan Tepeleri işgaline Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının yankıları hala devam ederken İsrail de Gazze ve Lübnan'dan sonra şimdi de Suriye'yi işgale başladı. Golan Tepeleri'ne yönelik saldırılarının ardı arkası kesilmeyen İsrail'e Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir yanıt geldi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

"SONA ERMESİ SAĞLANMALIDIR"

İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır