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  4. İsrail'in Golan Tepeleri işgaline Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!

İsrail'in Golan Tepeleri işgaline Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!

16.12.2024 12:15
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararıyla ilgili sert bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in sınırlarını genişletme hedefinin olduğu ve bu kararın da bu hedefin bir aşaması olduğu belirtilerek 'şiddetle kınıyoruz' ifadelerinde bulunuldu.

İsrail'in Golan Tepeleri işgaline Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının yankıları hala devam ederken İsrail de Gazze ve Lübnan'dan sonra şimdi de Suriye'yi işgale başladı. Golan Tepeleri'ne yönelik saldırılarının ardı arkası kesilmeyen İsrail'e Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir yanıt geldi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

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"SONA ERMESİ SAĞLANMALIDIR"

İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail kınama
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