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Hizbullah, İsrail semalarında kamikaze drone sürüsü uçurdu: Hava savunma sistemine yakalanmadan saldırdılar! "Hedefi tam isabetle vurduk"

06.08.2024 15:23
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Bir yanda Hamas lideri Haniye suikastla öldürülürken İsrail, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. İran intikam yemini etti, Hizbullah tetiğe bastı: İsrail'e kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi! İsrail'in iki kentinde saldırı alarmları çaldı.

Hizbullah, İsrail semalarında kamikaze drone sürüsü uçurdu: Hava savunma sistemine yakalanmadan saldırdılar! "Hedefi tam isabetle vurduk"

İsrail bir yandan Filistin'de katliam yaparken bir yandan da komşu ülkelere kafa tutmaya devam ediyor. Lübnan'dan İsrail'e karşılık geldi. Lübnan Hizbullahı, İsrail'in askeri üssünü hedef aldı. Drone sürüsüyle gerçekleştirilen saldırıda yaralılar da var. Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri arasında kalan bir noktadan gelen patlama seslerini duydu. İki kentte de "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı. Ayrıca Hayfa kentinden dumanlar yükseldi.

İSRAİL BASINI: ASKERİ ÜS HEDEF ALINDI

İsrail Hayom gazetesi, İHA'nın isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirdi ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

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HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TESPİT EDEMEDİ

Al Mayadeen muhabiri de drone sürüsünün İsrail hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemediğini, Şlomi, Naharayya ve Akka kentleri üzerinde uçtuğunu bildirdi.

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HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA: HEDEFİ TAM İSABETLE VURDUK

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Akka’da yer alan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargah'ı kamikaze insanız hava aracı ile tam isabet hedef aldığını kaydetti.

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İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'ın Mayfadun beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırıda da 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise detay verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

İRAN İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin kendi başkentinde öldürülmesi üzerine İran'dan peş peşe gele intikam yeminleri gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Dini Lideri Hamaney intikam yemini ederek, "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir." açıklamasında bulunmuştu. İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne "intikam bayrağı" asılmıştı.

İntikam yemini eden İran'ın planı belli oldu! Konutlar vurulacak, ekonomi hedef alınacak: Geri sayım başladı İntikam yemini eden İran'ın planı belli oldu! Konutlar vurulacak, ekonomi hedef alınacak: Geri sayım başladı

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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