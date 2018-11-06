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İsrail'in hedefindeki genç vuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 08:26 | Son Güncelleme

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasını deniz yoluyla 15. kez kırma girişiminde bulunan Filistinlilere müdahalesi sonucu 8 kişi yaralanmıştı. Yaralananlar arasında AA muhabirinin objektifine yansıyan karelerle dünya basınının ilgi odağı haline gelen Filistinli genç Aid Ebu Amr'ın da yer aldığı öğrenildi.

22 yaşındaki gencin fotoğrafı Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimini konu alan "Halka Yol gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmişti. Üç hafta önce çekilen karede, Ebu Amr, bir elinde Filistin bayrağı, diğerinde sapan tutuyor, çevreden yükselen siyah dumanlarsa saldırının şiddetini göz önüne seriyordu.

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Gazze ablukasının kaldırılması için düzenlenen gösterilerde, AA muhabirinin objektifine yansıyan karelerle dünya basınının ilgi odağı haline gelen Filistinli genç Aid Ebu Amr, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.
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İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukanın kaldırılması için düzenlenen eylemler sırasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri tarafından çekilen fotoğrafıyla dünya medyasının ilgi odağı olan Filistinli genç Aid Ebu Amr (22), İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.
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İsrail askerleri, 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden uygulanan ablukanın kaldırılması için bölgenin kuzey sınırı sahil kesiminde düzenlen deniz eylemleri kapsamında bir araya gelen Filistinlilere müdahale etti.
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Filistinli eylemciler arasında yer alan Ebu Amr, İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı müdahale sırasında ayağından yaralandı.
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Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 29 Mayıs'tan bu yana organize edilen ve 15'incisi düzenlenen deniz eyleminde yer alan Ebu Amr, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine sürekli katıldığını ifade etmişti.
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AA foto muhabiri Mustafa Hassona'nın yaklaşık üç hafta önce Gazze Şeridi'ndeki gösterileri takibi sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimini konu alan "Halka Yol gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmişti.
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Fotoğraf karesi sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında büyük ilgiyle karşılanmıştı.
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Bir elinde Filistin bayrağı, diğerinde sapan tutan Ebu Amr'ın yer aldığı ve çevreden yükselen siyah dumanların ön plana çıktığı bu fotoğraf karesinin, Filistin direnişinin sembollerinden biri olacağı ifade edilmişti.
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Dünyaca ünlü "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosunda da özgürlüğü simgeleyen kadının bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde ise süngü takılmış bir tüfek detayları göze çarpıyor.
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Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrai'in yıllardır kara, hava ve denizden uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla deniz eylemlerine devam eden Filistinliler arasından Aid Ebu Amr dışında 7 kişi daha gerçek mermiyle yaralandı.
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İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahalesi sonucu yaralanan kişilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
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Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 15'inci kez kuzey sahil sınırında toplanmıştı.
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Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 14 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.
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Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
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Anahtar Kelimeler:
israil Filistin Gazze deniz eylemleri

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