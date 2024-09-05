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  4. İsrail'in katliamı devam ediyor! Ürdün'den çok konuşulacak açıklama: 'Savaş ilanı sayarız'

İsrail'in katliamı devam ediyor! Ürdün'den çok konuşulacak açıklama: 'Savaş ilanı sayarız'

05.09.2024 22:58
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Ürdün'den 'savaş' açıklaması geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişimini "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini belirtti.

İsrail'in katliamı devam ediyor! Ürdün'den çok konuşulacak açıklama: 'Savaş ilanı sayarız'

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Ürdün'ün, İsrail'in, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik baskınlarıyla ilgili dava açmak için gerekli hukuki dosyaları hazırladığını ifade eden Safedi, bu dosyaların sunulacağı makama ilişkin bilgi vermedi.

"SAVAŞ İLANI KABUL EDECEĞİZ"

Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişiminin "savaş ilanı" olarak kabul edileceğini vurguladı.

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Uluslararası toplumu Batı Şeria ve tüm bölge bir savaş alanına dönmeden önce harekete geçmeye çağıran Safedi, bölgedeki durumun daha kötüye gitmemesi atılacak ilk adımın Filistin topraklarındaki saldırıların durdurulması olduğunu belirtti.

"MÜZAKERELERİ SEKTEYE UĞRATIYOR"

Ürdün Dışişleri Bakanı, Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelere ilişkin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tavır değiştirip yeni şartlar ortaya atarak müzakereleri sekteye uğrattığını dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da konuşmasında İsrail hükümetindeki bakanların Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik söylem ve fillilerini kınadı ve bunların mevcut gerilimi tırmandırdığını dile getirdi.

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Almanya'nın, İsrail'e silah satışını neden durdurmadığına ilişkin bir soruya Baerbock, "Silah ihracatına yönelik sıkı bir politika izliyoruz ve bu konuda kararlıyız. İsrail'e ihraç ettiğimiz silahlar savaş silahları değildir." şeklinde yanıt verdi.

Gazze ve Batı Şeria'daki durumun, Lübnan ve İran'a yansımalarından söz eden Baerbock, "Orta ve Yakın Doğu'nun gerçek bir felaketin eşiğinde olduğunu, bu bağlamda bölgede kalıcı barış ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin elzem olduğunu" vurguladı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Ürdün
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