HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı

İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı

13.05.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli Yahudilerin Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdığı bildirildi. Sosyal medya paylaşımlarında ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehrinde bulunan Cezzar Ahmet Paşa Camisi'nden yapılan anonsta, "İsrailli Yahudilerin camiyi yakmaya çalıştığı" belirtilerek, Filistinli gençler camiyi savunmaya çağrıldı.

Filistinli avukat Halid Zabarka, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında, "İsrailli Yahudiler akşam namazını kıldıktan sonra Lid kent merkezindeki büyük camiye saldırdı. (İsrailliler) Namaz sırasında üzerimize gerçek mermilerle ateş açtı. Filistinli gençler, burada onlara direndi ve buradan püskürttü." dedi.

Tüm Filistinlilere Lid kentine gelmeleri çağrısı yapan Zabarka, İsrail polisinin yerleşimcilerin kente gelmesine izin verdiğini ve fanatik grupların şehir içinde silahlı gruplar halinde gezdiklerini belirtti.

Aynı zamanda Filistin 1948 İslami Hareketi’nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın da avukatı Zabarka, "polisin kendilerini korumadığını, kendilerini savunmak için silah istediklerini” söyledi.

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştıİsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

TAŞLARLA CAMİYE SALDIRDILAR

Öte yandan İsrailli foto muhabiri Oren Ziv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin Lid kentindeki Dehmeş Camisi'ne taşlarla saldırdığını anlattı.

İsrail'in Lid şehrinde İsrail vatandaşı Filistinliler ve Yahudiler yaşıyor.

CAMİDEN ANONSLA YARDIM ÇAĞRISI

Sosyal medya paylaşımlarında ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehrinde bulunan Cezzar Ahmet Paşa Camisi'nden yapılan anonsta, "İsrailli Yahudilerin camiyi yakmaya çalıştığı" belirtilerek, Filistinli gençler camiyi savunmaya çağrıldı.

Daha sonra yapılan bir paylaşımda, imam, gençlerin yardıma geldiğini, camiyi koruduğunu ve Yahudilerin ibadethaneyi yakma girişiminin engellendiğini aktardı.

LİD KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLANGICI ÖNCESİNDE YENİDEN OLAYLAR ÇIKTI

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı özellikle Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

İsrail’in Lid kentinde bir Yahudi'nin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılarKan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

En Çok Okunan Haberler

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Bakan Koca: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.