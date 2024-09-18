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İsrail’in Lübnan’daki siber saldırısı ile ilgili herkes bu soruyu soruyor! Bu çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı? Uzman isim anlattı…

18.09.2024 07:59
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İsrail'in Hizbullah mensupları üzerinde patlattığı çağrı cihazları mercek altında, tüm dünya saldırının nasıl gerçekleştiği sorusunun peşine düştü. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Cihazın içine yerleştirilen patlayıcılar, uzaktan sinyallerle aktive edilerek eş zamanlı patlatılabilir" dedi. Öte yandan cihazın marka ve modeliyle ilgili de detaylar netleşmeye başladı.

İsrail’in Lübnan’daki siber saldırısı ile ilgili herkes bu soruyu soruyor! Bu çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı? Uzman isim anlattı…

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Hizbullah üyelerinin iletişim cihazlarına uzaktan erişerek gerçekleştirdiği saldırılarda patlama sesleri yükseldi. Peki İsrail'in yaptığı bu saldırı nasıl gerçekleşti. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık CNN TÜRK'te anlattı.

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PATLAMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Lübnan'da telefonlarda yaşanan patlamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ben açıkçası bir sabotaj ya da düzenek yerleştirildiğine inanmıyorum. Radyo frekansı ile tetikleme yapılmıştır. Siz belirli frekansın üzerinde sinyal gönderirseniz içerisindeki devreler bozulur ve patlama yapar. Suriye'de de bu durum varsa EMP dediğimiz darbenin olmadığını görüyoruz. Bu cihazlar bir ağa bağlıysa bu ağlara sızan saldırganlar yazılım tabanları bu ağlara sızabilir. Bana göre ilk ihtimal radyo dalgaları aracılığıyla belirli frekansın üzerinde sinyal gönderiliyor ve patlama işlemi gerçekleşiyor."

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İSRAİL'İN HİZBULLAH MENSUPLARI ÜZERİNDE PATLATTIĞI ÇAĞRI CİHAZLARI MERCEK ALTINDA

Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarına nasıl patlayıcı işlevi verildiği merak edilirken cihazların menşeleri de tartışılmaya başladı.

Lübnan hükümeti, Lübnan Sağlık Bakanlığının 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladığı olayın arkasında İsrail olduğunu iddia etti.

Olayın ardından, patlayan çağrı cihazlarının durumu da merak konusu oldu.

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Konuyla ilgili sosyal medyaya yansıyan ve Hizbullah mensuplarının kullandığı iddia edilen 3 modelin ismi yoğun etkileşime girdi.

Buna göre, söz konusu çağrı cihazı modellerinin ikisi ABD, biri ise Tayvan menşeli şirketler tarafından üretilmiş ürünler.

Cihazlardan biri, ABD menşeli ve 1900'lerin başından bu yana telefon ve diğer iletişim cihazlarını üreten Motorola'ya ait.

Ancak olayın yaşandığı günün akşamına kadar, Hizbullah mensuplarının üzerinde patladığı veya hasar aldığı teyit edilmiş, doğrudan Motorola markası görünen çağrı cihazlarının görselleri sosyal medyada dolaşıma girmedi.

Yine Motorola'ya bağlı "Teletrim" markalı cihaz paylaşımları yapılmasına karşın bu görsellerin sağlam cihazlara ait olduğu fark edildi.

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Sosyal medyada paylaşılan son cihaz ise Tayvan menşeli "Apollo Gold" şirketi tarafından üretilen ve Hong Kong menşeli "Apollo Systems HK" şirketi tarafından satılan "Gold Apollo Rugged Pager AR924" model ürün.

Paylaşımlarda parçalanmış ancak model bilgileri okunabilen Apollo marka çağrı cihazlarının görselleri yer aldı.

Apollo Systems HK, resmi internet sitesinde, dijitalleşen sağlık sektörü ve bakım tesislerinde olmak üzere dünya çapında birçok sektöre çağrı cihazı ve iletişim sistemleri sağladığını belirtiyor.

Şirket ayrıca, sağlık çalışanları, müşteriler ve yöneticilere uluslararası alanda güvenilir iletişim, sistem tasarımı ve ağ destekli çözümler sunduğunu bildiriyor.

Öte yandan söz konusu şirketler, bu cihazlarının satışını cep telefonları ve internetin yaygınlaşması nedeniyle uzun süre önce durdurdu. Buna karşın bu modellerin ikinci el satışları olduğu görülüyor.

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ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama siber saldırı İsrail Lübnan
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