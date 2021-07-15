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İsrail'in son Gazze saldırılarında "Demir Kubbe" yanlışlıkla kendi savaş uçağına zarar verdi

15.07.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’in "Demir Kubbe" adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlenen son saldırılar sırasında bir İsrail savaş uçağına yanlışlıkla zarar verdiği bildirildi.

İsrail'in son Gazze saldırılarında "Demir Kubbe" yanlışlıkla kendi savaş uçağına zarar verdi

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, 10-21 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılar sırasında Gazze Şeridi'nden ateşlenen füzelerden birini hedef almak amacıyla fırlatılan önleyici füze, yönünü menziline giren bir İsrail F-15 uçağına doğru değiştirdi.

Önleyici füzenin uçağın gövdesine ulaşmasına saniyeler kala Demir Kubbe tarafından imha edildiği ancak şarapnel parçalarının uçağa isabet ettiği kaydedildi.

MÜRETTEBAT HİÇBİR ZARARA UĞRAMADAN İNİŞ YAPTI

Haberde, uçağın mürettebatının hiçbir zarara uğramadan iniş yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlattığı aktarıldı.

İsrail'in hayat sigortası: Demir Kubbeİsrail'in hayat sigortası: Demir Kubbe

Bu, Demir Kubbe'nin Gazze'deki son savaş sırasında İsrail hedeflerini vurduğu ilk olay değil.

İsrail ordu radyosunun 25 Mayıs'ta verdiği haberde, İsrail’in “Demir Kubbe” adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırı döneminde İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü belirtilmişti.

İsrail ordusuna göre ise Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan ve sayıları yaklaşık 4 bine ulaşan roketlerin yaklaşık yüzde 90'ına karşı koymayı başardı. Bu da yaklaşık 400 füzenin Demir Kubbe'yi delebildiği anlamına geliyor.

ATEŞKES SONRASI SALDIRILAR SONA ERMİŞTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı. (AA)

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