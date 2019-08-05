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İsrail'in ünlü Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 asker kansere yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2019 04:17 | Son Güncelleme

İsrail'de çoğunluğu hava savunma sistemi Demir Kubbe'de çalışan 30 askerin kansere yakalandığı belirtildi.

İsrail'in ünlü Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 asker kansere yakalandı!

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını ifade etti.

Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı.

İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılanılıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Demir Kubbe kanser

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