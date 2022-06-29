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İsrail'in uyarısı sonrası düğmeye basılmıştı! İstanbul'da yakalanan şüpheliler hakkında yeni gelişme

29.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığındayken gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İsrail'in uyarısı sonrası düğmeye basılmıştı! İstanbul'da yakalanan şüpheliler hakkında yeni gelişme

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın" diyerek uyarıda bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında terör ekipleri 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER DİKKAT ÇEKTİ

Toplamda gözaltına alınan 7 şüphelinin kaldığı tespit edilen Beyoğlu’ndaki bir otel ile Beylikdüzü’ndeki bir evde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet susturucu, 2 lazer, 6 sahte pasaport ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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