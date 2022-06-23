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İsrail'in uyarısı sonrası İstanbul'da 'suikast' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

23.06.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik "Derhal ülkeden ayrılın" uyarısı sonrasında İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.

İsrail'in uyarısı sonrası İstanbul'da 'suikast' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçtiğimiz günlerde Türkiye ve İstanbul'da bulunan vatandaşlarına yönelik "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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UYARI SONRASINDA OPERASYON BAŞLATILDI

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis Beylikdüzü'nde bir adreste de incelemelerde bulundu. Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü.

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Kaynak: DHA

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